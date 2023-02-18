В Одессу прибыли Министр аграрной политики Украины и Послы Словении и Чехии

18 февраля Одессу посетили Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский и Чрезвычайные и Полномочные Послы Республик Словения и Чехии в Украине.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Одесской областной военной администрации.

Отмечается, что вместе с начальником Одесской облвоенадминистрации Максимом Марченко и представителем Всемирной продовольственной программы Мэтью Холлингвортом они осмотрели судно Valsamitis, стоящее под загрузку в порту Черноморска.

«На его борту планируется доставить 25 тысяч тонн украинской пшеницы в порт Момбаса для Республики Кения. Поставка зерна реализуется в рамках инициативы Grain from Ukraine», — говорится в сообщении.

Странами-донорами, оплатившими закупку зерна, фрахт судна, логистику и дистрибуцию этой поставки стали Великобритания, Норвегия, Бельгия, Нидерланды, Швейцария, Италия, Словения и Чехия.

«Grain From Ukraine – это прежде всего гуманитарная инициатива. В её рамках планируется обеспечить зерном страны, находящиеся на грани голода. Каждое судно с зерном, отправленное в рамках Grain From Ukraine, обеспечивает потребность в продовольствии в среднем для 90 тысяч человек», — отметил на брифинге Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.

«Несмотря на войну и все трудности, связанные с полномасштабным вторжением, Украина продолжает беспокоиться о продовольственной безопасности мира. Ключевую роль в этом играют порты Одесской области. Но наша страна сейчас нуждается в поддержке международного сообщества и системных решений в вопросе преодоления саботажа работы зернового коридора со стороны российской стороны, умышленно ограничивающей экспорт украинского продовольствия. Объективных причин для этого нет. Это часть их гибридной войны», — сказал в разговоре с Послами Чехии и Словении Максим Марченко.

По информации Министерства инфраструктуры, отправляемое из Черноморска судно — уже пятое судно в рамках программы GrainFromUkraine.

Между тем также идёт разгрузка 4-го судна в порту Джибути. Балкер АMIRA HANA доставил Эфиопии 30 тысяч тонн украинской пшеницы.

Кроме этого, 17 февраля порт «Одесса» принял балкер ROYAL STAR, который также повезёт гуманитарную пшеницу.

Как сообщала Одесса News, инициированное ООН соглашение, которое позволило разблокировать вывоз продовольствия из украинских портов, последний раз продлевалось в ноябре 2022 года на 120 дней.

Фото: Минифраструктуры, ООВА/Facebook

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