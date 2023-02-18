Будни одесских спасателей: взрыв газа и пожары в жилых домах

17-18 февраля в населённых пунктах Одесской области произошло несколько происшествий, требовавших внимания подразделений спасателей.

Детали событий сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Так, вчера в 14:45 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в городе Белгород-Днестровский, по улице Пушкина. По прибытию на место вызова 9 спасателей установлено, что горит домашнее имущество в одноэтажном частном жилом доме. В 15:05 пожар ликвидирован на площади 3 м2. Во время тушения пожара спасён пострадавший хозяин дома 1978 года рождения, который с ожогами верхних конечностей и отравлением угарным газом госпитализирован. Причина пожара пока не ясна.

В этот же день, в 21:52, поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Чобручи Раздельнянского района. По прибытию на место вызова спасателей установлено, что горит домашнее имущество и перекрытие крыши в одноэтажном жилом доме. В 22:15 пожар локализован и в 23:17 ликвидирован на площади 30 м2. В результате пожара пострадал хозяин дома 1956 года рождения, который с ожогами нижней левой конечности в состоянии средней тяжести госпитализирован. Причина пожара и ущерб устанавливаются. От ГСЧС привлекались 2 единицы пожарной техники и 10 спасателей.

Сегодня, в 03:48, спасателей вызвали в Одесский район, посёлок городского типа Великодолинское, откуда поступило сообщение, что в результате разгерметизации газовой колонки возникли частичные разрушения отдельно стоящей летней кухни без последующего горения на территории частного домохозяйства.

По прибытию на место установлено, что в результате взрыва (предварительно, газовоздушной смеси) выбиты окна, двери, разрушены перекрытия, кровля и одна стена одноэтажной летней кухни. Признаков пожара не обнаружено. Погибших и пострадавших нет.

Как сообщала Одесса News, 17 февраля в доме на улице Богдана Хмельницкого в селе Надлиманском Одесского района, что на территории Маяковской территориальной громады, произошёл пожар, в результате которого погиб хозяин дома.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

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