Лидер немецкой группы Scorpions высказал своё отношение к агрессии РФ в Украине

Лидер немецкой группы Scorpions Клаус Майне считает, что в нападении РФ на Украину виновато не только руководство страны-агрессора, но и население РФ.

Об этом музыкант рассказал в интервью, которое 17 февраля вышло на YouTube-канале украинского журналиста Алексея Суханова.

«Немцы во время Второй мировой войны напали на полмира. И мы, когда взрослели, чувствовали общую вину. Нам было понятно, что на каждом немце есть часть вины. То, что произошло: Холокост и все ужасные вещи, – это всё поставило на нашу страну клеймо общей вины», – заявил Майне.

Он подчеркнул, что россияне должны уже сейчас осознать, что несут ответственность за поддержку режима российского диктатора Владимира Путина.

«Хотел бы, чтобы люди в России поняли, что сейчас происходит, и сами вывели ощущение собственной ответственности за то, что гибнут невинные люди, получают ранения, теряют дома. Да, говорят: «Это не россияне, это режим», – но россияне поддерживают этот режим, – подчеркнул всемирно известный музыкант. – Есть разные социологические исследования, сколько россиян поддерживают войну. Конечно, в этом так же виновата и пропаганда».

По словам Майне, ему хотелось бы думать, что не все россияне виноваты, но он понимает, что это не так.

«Я очень хотел бы, чтобы россияне осознали, какую ответственность они несут”, – подытожил артист.

В этом же интервью он отметил, что если бы встретился с Путиным, то попросил бы его прекратить войну.

Майне также ответил на вопрос Суханова, что бы он сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, если бы у него была такая возможность.

«Я бы сказал, что он очень хорошо делает свои обращения к населению и чтобы он продолжал поддерживать людей своими словами», – сказал артист.

Как сообщала Одесса News, в июле 2022 года во время концерта немецкой группы Scorpions в Тель-Авиве (Израиль) фронтмен коллектива Клаус Майне прошёлся по сцене с украинским флагом, который передал ему один их зрителей.

Ранее, в марте 2022 года во время выступления в Лас-Вегасе группа спела знаменитый хит Winds of Change, заменив строчку о Москве на фразу об Украине. Вместо «Идя берегом Москвы-реки к парку Горького» солист группы Клаус Майне спел: «А теперь послушай моё сердце – там написано: «Украина».

В мае на концерте группы в Кракове зрители развернули гигантские флаги Украины и Польши.

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