Зеленский впервые проводит пресс-марафон, где объяснил позицию по Донбассу

19 октября Президент Украины впервые начал пресс-марафон, который будет длиться в течение всего дня. Глава государства отвечает на вопросы журналистов.

Марафон транслируется онлайн в соцсетях на официальных аккаунтах Офиса Президента.

Представители медиа задают вопросы главе государства группами по 7-10 человек. Группы сменяют друг друга каждые полчаса. Формируются они по списку аккредитации.

Отмечается, что каждое СМИ получит в ответ на своё письмо подтверждение с указанным временем для встречи с Президентом. Также представители медиа смогут работать в пресс-центре, организованном на территории Kyiv Food Market, где будет осуществляться прямая трансляция интервью.

По данным пресс-секретаря главы государства Юлии Мендель, для участия в пресс-марафоне аккредитовались более 300 журналистов.



Одним из первых вопросов, заданных журналистами, были вопросы о ситуации на Донбассе.

Владимир Зеленский отбросил идею проведения референдума относительно закона об особом статусе Донбасса.

«Референдума по поводу того или иного закона у нас не может быть, у нас могут быть какие-то договорённости», — сказал Зеленский.

При этом он отметил, что эти договорённости должны быть не в нормандском процессе.

«В нормандском процессе будут подняты «красные линии», друг друга мы все услышим, каковы последующие шаги. То есть может быть принят формат дальнейших наших шагов после этого», — подчеркнул Президент.

По его словам, законопроект об особом статусе Донбасса должен быть обсуждён с обществом, с журналистами, в Верховной Раде и только после этого должен быть вынесен на голосование.

Кроме того, Президент отметил, что на переговорах в нормандском формате будет обсуждён не только формат урегулирования ситуации на Донбассе, но и вопрос амнистии.

«Что это будет за закон, что это за амнистия, кого мы амнистируем, кого не амнистируем, каким образом, кто в целом должен рассматриваться в формате амнистии… Мне кажется, что есть категории людей, которых совершенно не касается этот вопрос. Поэтому все эти вопросы начнут проговариваться в нормандском формате», — сказал он.

Пресс-марафон продолжается.

Фото: Укринформ