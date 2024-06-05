Зеленский провёл заседание Ставки: фронт, энергетика, размещение систем ПВО, дроны

Президент Украины Владимир Зеленский после завершения своих поездок в Сингапур и Филиппины 4 июня провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом глава Украинского государства проинформировал в вечернем видеообращении, опубликованном на официальной странице интернет-представительства Президента Украины.

По словам Зеленского, был детальный разговор с военными, правительством, руководителями специальных служб.

«Первое. Были доклады главкома Сырского и начальника Генштаба Баргилевича по ситуации на фронте. Основные направления. Больше всего боёв и тяжелее всего атаки в Донецкой области. Фактически основное направление российских ударов. Конечно, ситуацию на юге, в Харьковской области, в районах приграничья Сумской и Черниговской областей мы тоже сегодня рассмотрели», – рассказал президент.

Он высказал благодарность военным, благодаря которым удалось стабилизировать ситуацию на харьковском направлении.

«Делаем всё, что нужно, шаг за шагом, чтобы Россия видела: нам есть чем отвечать на любую попытку расширить войну и увеличить давление на Украину. И работаем с нашими партнёрами, чтобы таких возможностей стало ещё больше – чтобы они были дальнобойнее», – подчеркнул Зеленский.

Как указал президент, доклад представителей правительства был по энергетике и возможностям защиты и восстановления.

«Каждый день и на всех уровнях этому должно быть уделено не просто максимальное, а тотальное внимание всех ответственных должностных лиц», — отметил Зеленский.

«Также сегодня министр обороны и Минстратегпром дали отчёты по нашему производству и закупке дронов. Это то, в чём постоянно должно ощущаться наращивание объёмов. На этой войне – и именно нашими воинами – было доказано, что дроны способны давать преимущество и возвращать инициативу, – сказал Зеленский. – В то время, когда мы ожидали поставки артиллерии от наших партнёров, FPV-дроны фактически уберегли фронт. Наши дальнобойные дроны доказали, что Украина способна ограничивать внутреннюю силу государства-террориста».

Президент уточнил в Telegram, что на заседании Ставки Умеров и глава Минстратегпрома Александр Камышин докладывали о борьбе с российскими «орланами», «ланцетами» и другими дронами, а также о развитии собственных технологий БПЛА и РЭБ.

«Мы также определили приоритетные направления размещения ожидаемых систем ПВО», – отметил Зеленский.

В то же время Баргилевич доложил о состоянии подготовки, комплектования вооружением и личным составом бригад и резервов, сообщил президент.

«Главы Харьковской, Сумской и Черниговской военных администраций – о дальнейшем возведении фортификаций, защите важных объектов, в частности генерации, и текущем состоянии обеспечения людей светом», – резюмировал Зеленский.

Президент добавил, что дал несколько поручений по подготовке следующих заседаний Ставки и последующих решений.

«Мы видим угрозы. Государство должно быть готово к соответствующему реагированию. Сейчас только начало июня, а уже именно такие недели, которые будут определять и всё лето, и во многом этот год. Это касается саммита мира и нашей консолидации мира ради Украины, это касается и Европы – наших отношений с Евросоюзом, это касается, конечно, и наших позиций на фронте, а также внутреннего производства», – сказал Зеленский.

Одесса News информировала, что предыдущее заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором рассмотрели ситуацию в войне с российскими оккупантами, Зеленский провёл 23 мая 2024 года.

Фото и видео: сайт Президента Украины

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