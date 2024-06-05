Одесса: трамваи и троллейбусы будут ходить, но реже

Учитывая тяжёлое состояние в энергетике, вызванное атаками врага по энергетическому комплексу страны, для уменьшения нагрузки на энергосистему с 5 июня Коммунальное предприятие «Одессгорэлектротранс» существенно сокращает выпуск трамваев и троллейбусов на маршруты города.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба предприятия.

Обращается внимание пассажиров просьбой планировать свои поездки заранее, поскольку «сокращение количества подвижного состава приведёт к увеличению интервала движения общественного электротранспорта».

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