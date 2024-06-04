Байден: Мир – это обеспечить, что Россия никогда не оккупирует Украину

США будут продолжать поставки оружия Украине для зашиты от полномасштабной российской агрессии.

Об этом в интервью Time, опубликованном 4 июня, заявил американский президент Джо Байден, пишет издание ГОРДОН.

Его спросили, как выглядит мир в Украине, которая в феврале 2022 года подверглась широкомасштабному нападению страны-агрессора РФ.

По словам Байдена, «мир выглядит как обеспечение того, что Россия никогда, никогда, никогда не оккупирует Украину».

«Вот как выглядит мир. И это не означает НАТО, что они являются частью НАТО», – добавил глава Белого дома.

Как указал Байден, это значит, что у США с Украиной «такие же отношения, как и с другими странами», которым Вашингтон поставляет оружие, «чтобы они могли защитить себя в будущем».

У президента США уточнили, есть ли опасность того, что НАТО встанет «на скользкий путь войны».

«Нет, мы окажемся на скользкой дорожке к войне, если не сделаем что-то с Украиной. Этого просто не будет… в любом случае», – подчеркнул Байден.

Одесса News информировала, что Джо Байден не приедет в Швейцарию на глобальный саммит мира 15 июня. Делегацию Соединённых Штатов возглавит вице-президент США Камала Харрис.

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