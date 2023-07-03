Президент Украины провёл воскресный день в Одессе

2 июля, в воскресенье, Президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом посетил Одессу.
Об этом сообщает официальный сайт Офиса Президента.
Отмечается, что Президент заслушал доклад о развитии Военно-Морских сил Украины Командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапы.
Командующий ВМС подробно проинформировал Главу государства об оперативной ситуации в Чёрном море, способности врага по нанесению ракетных ударов с моря и оборонным возможностям ВМС.
Алексей Неижпапа также доложил Президенту о стратегии развития Военно-Морских сил ВСУ на время войны и в послевоенный период. Были обсуждены промежуточные результаты и перспективы развития программы морских дронов и ракетной программы.
Кроме того, командующий ВМС доложил Владимиру Зеленскому о работе по созданию корпуса морской пехоты.
Как сообщала Одесса News, 2 июля в Одессе прошло празднование Дня ВМС ВСУ. С приветствием к военнослужащим обратился Командующий ВМС ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа.
Фото: ОПУ
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