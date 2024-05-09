Ночью 9 мая над Одессой сбито 17 вражеских беспилотников

В ночь на 9 мая противник атаковал 20 ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» с крымского мыса Чауда.

Об этом в Facebook сообщает Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук.

Отмечается. что в результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины уничтожено 17 ударных БПЛА в Одесской области.

Одесса News информировала, что 7 мая около 14 часов в Одесской области воинами зенитной ракетной Одесской бригады уничтожены 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

Инфографика: Воздушные силы ВСУ

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy