Дания объявила о новом пакете помощи для Украины на €33,5 миллиона

Правительство Дании выделяет 250 млн датских крон (33,5 млн евро) на срочные базовые нужды наиболее уязвимых групп населения в Украине.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт МИД Дании.

«Гуманитарная ситуация в Украине чрезвычайно серьёзная. Миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома, тысячи домов были разрушены, больницы подверглись бомбардировкам, а предметы первой необходимости, такие как вода, отопление и электроэнергия, являются дефицитными ресурсами для многих украинцев. В районах, расположенных поблизости от линии фронта, ситуация достигла катастрофического уровня. Особенно уязвимы женщины и дети. Этим новым пакетом поддержки мы стремимся обеспечить срочную гуманитарную помощь и защиту для наиболее уязвимых групп населения, которые могут спасти их жизнь», — заявил министр по делам международного развития Дании Дэн Йоргенсен.

Отмечается, что в рамках этого пакета предоставляется базовая чрезвычайная помощь в виде продовольствия, медикаментов, воды и жилья для украинцев в наиболее пострадавших от войны районах. Особое внимание уделяется защите наиболее уязвимых слоёв населения. Сюда входят миллионы детей, страдающих от последствий войны и нуждающихся в безопасной среде, социальной активности и поддержке для продолжения обучения даже во время войны.

Пакет поддержки также способствует предотвращению, смягчению и реагированию на особые риски, с которыми сталкиваются женщины и девушки, в частности риск сексуального и гендерно обусловленного насилия, а также способствует оказанию психосоциальной поддержки и охраны материнства и детства.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2024 года Дания заявила, что закупит на $28,5 млн оружие у украинских производителей для ВСУ. Это первое подобное решение в истории, которое, как ожидается, станет прецедентом других стран.

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