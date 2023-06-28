В бою за Украину погиб житель Одесской области Артём Кваша, светлая ему память

11 мая во время выполнения боевого задания вблизи населённого пункта Курдюмовка Бахмутского района Донецкой области погиб житель села Первомайское Одесской области Артём Кваша.

Об этом сообщили в пресс-службе Измаильской районной государственной администрации.

На коленях, с флагами и цветами в руках, со слезами в глазах встретили родные, близкие, друзья, односельчане, боевые побратимы вернувшегося Артёма Героем в родное село.

В Свято-Михайловской церкви прошло отпевание.

Под троекратный прощальный салют Артёма похоронили на местном кладбище.

Как сообщала Одесса News, 11 мая 2023 года жители Измаила встретили живым коридором 37-летнего воина Романа Сергеева с позывным «Волонтёр», который 4 мая при выполнении боевого задания погиб в Луганской области.

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Фото и видео: Сафьяновский сельсовет Измаильского района

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