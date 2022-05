Борис Барский и одесская группа Kommuna Lux приглашают на концерт на Главпочтамт

Артист театра “Маски” Борис Барский, одесская группа фольклора Kommuna Lux (прежде известные как «Деньги Вперёд») и ведущий Игорь Окс приглашают одесситов 7 мая в 17:00 на благотворительный концерт на Главпочтамте в пользу ВСУ.

Борис Барский, известный не только своей актёрской работой в “Масках”, но также лирическими и ироничными стихотворениями, специально для благотворительного вечера написал:

Озарило: понимаю – ничего собой не значу.

Понимаю: не поймаю я за хвост свою удачу,

Никогда не полюблю девушку в волшебном гроте,

Никогда не запою, как Лучано Паворотти.

Ничего не напишу, никого не нарисую,

И “To be or not to be” тоже не произнесу я.

И, захлёбываясь грустью, весь в тоске, всё опостыло.

Щас немного разозлюсь я и набью кому-то рыло.

“Сами понимаете – кому. Они, эти нехорошие люди, решили сделать нам нервы. Но мы же – одесситы”, – добавил Барский. – “Одесса – это Украина. В Одессе никогда не было равнодушных людей. Давайте поддержим Вооружённые силы Украины!”

Группа “Коммуна Люкс”, хорошо известная городу под своим старым названием “Деньги Вперёд” – с новым солистом и обновлённым репертуаром уже выступала не так давно с балкона “Перрона номер 7” – их версия песни “Ой, у лузі червона калина” стала вирусной в интернете.

Специально для концерта на Главпочтамте музыканты готовят несколько украинских номеров, а на песню “Гуцулка Ксеня” собираются снимать видеоклип.

Конферансье Игоря Окса одесситы знают хорошо, и это благотворительное мероприятие – не первое на счету ведущего.

В здании Почтамта есть большое бомбоубежище. На случай тревоги всех, кто придёт на концерт, обещают в нём укрыть от опасности.

