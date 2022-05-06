В Суворовском районе Одессы упорядочено дорожное движение

В целях упорядочения дорожного движения в Суворовском районе города внедрена новая схема организации дорожного движения.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» городского совета.

Так, на улицах Дорожной и Неждановой, в пределах улиц Летней и Петра Ивахненко, введено одностороннее движение автотранспорта.

СХЕМА

Как сообщала Одесса News, в связи с проведением аварийно-ремонтных работ железнодорожного переезда на 29 км (возле пгт Великодолинское) автомобильной дороги государственного значения Н-33 Одесса – Белгород-Днестровский – Монаши (М-15) будет закрыто движение для всех видов транспорта 7 мая с 06:00 до 19:00.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod