По Ивановскому путепроводу в Одессе нельзя будет проехать до конца 2023 года

Ограничение движения транспорта по Ивановскому мосту в Одессе продлено до конца 2023 года.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что согласно экспертной оценке, состояние Ивановского путепровода было определено как непригодное к эксплуатации.

«С марта 2021 года действуют изменения в организации дорожного движения и движения городского общественного транспорта Ивановским путепроводом. На период реконструкции путепровода были установлены габаритные ворота, защитное ограждение на участках пешеходных проходов. Проезд крупногабаритного авто транспорта ограничен физически», — говорится в сообщении.

В связи с неудовлетворительным эксплуатационным состоянием Ивановского путепровода ограничение движения транспорта по этому путепроводу продлено до 31 декабря 2023 года.

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