В Одессе введены новые схемы организации дорожного движения

На некоторых улицах Одессы введены новые схемы организации дорожного движения.

Об этом сообщается на официальном сайте города.

Отмечается, в частности, что новые схемы организации дорожного движения введены на пересечении улицы Бреуса и Люстдорфской дороги, а также на улице Мечникова, на участке от улицы Разумовской до улицы Старопортофранковской.

«Специалисты Коммунального учреждения «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» продолжают внедрять новые схемы организации дорожного движения в рамках Городской целевой программы «Безопасность дорожного движения в городе Одессе»», — говорится в сообщении.

Так, по улице Бреуса специалистами отдела знаков, турникетов и изготовления металлоконструкций КУ «СМЭП» установлены дополнительный дорожный знак 5.20.3, обозначающий начало дополнительной полосы движения, и знак 5.16, указывающий количество полос и разрешённых направлений движения по каждой из них.

На улице Мечникова, на участке от улицы Разумовской до улицы Старопортофранковской, специалистами учреждения также выполнены работы по установке знаков: 5.20.3 и 5.16, 5.18, 5.17.1, 5.17.2.

В соответствии с согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения предусмотрено изменение количества полос при выезде с улицы Мечникова на перекрёсток с улицами Старопортофранковской/Тираспольской/Колонтаевской.

В обратном направлении также предусмотрено изменение количества полос.

Как сообщала Одесса News, С 1 февраля по 20 марта в Одессе будет закрыто движение транспорта на перекрёстке Преображенской и Пантелеймоновской.

Фото: «Одесса»

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