Суд оставил без изменений решение о мере пресечения Порошенко

Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение Печерского районного суда столицы об избрании меры пресечения в виде личного обязательства пятому президенту Украины, лидеру политической партии «Европейская Солидарность», народному депутату Петру Порошенко.

Об этом объявил председательствующий судья, — пишет Укринформ.

«Коллегия судей постановила определение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 19 января 2022 года… оставить без изменений», — сказал судья.

Он добавил, что по результатам рассмотрения апелляционные жалобы, поданные прокурорами и защитниками экс-президента, не удовлетворены.

Кроме этого, судья проинформировал, что постановление вступает в законную силу со времени оглашения и обжалованию не подлежит.

«Цель окружения Зеленского – дискредитировать лидера оппозиции, усилить давление на гражданское общество, ветеранов и волонтёров, сказал на заседании суда Порошенко. — Преследуя оппозицию, Зеленский действительно позорит Украину перед миром в то время, когда государство нуждается в международной солидарности».

Под судом продолжается акция в поддержку политика. В ней участвуют более тысячи человек, среди которых ряд политических деятелей. Здание суда и территория вокруг него усиленно охраняются правоохранителями.

Как сообщала Одесса News, 19 января 2022 года Печерский райсуд избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. Кроме того, суд возложил на него ряд процессуальных обязанностей: не отлучаться с места жительства, сдать следователю на хранение паспорта и прибывать к следователю по первому вызову. Срок действия определения – до 19 марта. В то же время ранее, 17 января, в суде прокурор просил применить к Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере одного миллиарда гривен.

Офис генерального прокурора и адвокаты экс-президента подали апелляционные жалобы на решение Печерского райсуда в Киеве. 28 января Киевский апелляционный суд перенёс на 11 февраля рассмотрение соответствующих жалоб в связи с тем, что в суд не поступили материалы дела.

По данным Государственного бюро расследований, Порошенко подозревается в том, что «действуя по предварительному сговору с группой лиц, в частности, представителями высшего руководства Российской Федерации, способствовал деятельности террористических организаций «ЛНР» и «ДНР». В сентябре-ноябре 2021 года в этом производстве уже сообщили о подозрении народному депутату из парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку, бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину и бизнесмену Сергею Кузяре.

Президент РФ Владимир Путин предложил политическое убежище Петру Порошенко.

Фото: Укринформ

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