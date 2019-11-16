Одесский облсовет не признал в суде иск директора Худмузея

15 ноября в Приморском суде Одессы прошло второе подготовительное заседание по делу об увольнении Александра Ройтбурда с поста директора Художественного музея.

Как сообщает Пушкинская, на слушании присутствовали сам Ройтбурд, его адвокат Игорь Степанов, Александра Ковальчук в качестве представителя художественного музея, представитель облгосадминистрации Юлия Леоненко, представитель департамента культуры ОГА Инна Ткачук и представитель облсовета Роман Самофалов.



Последний сообщил, что облсовет не признаёт иск Ройтбурда. Самофалов не стал комментировать это, заявив, что не уполномочен.

Адвокат Степанов попросил судью не откладывать в связи с этим подготовительные слушания, сказав, что изложит позицию во время рассмотрения дела по сути. Также он попросил приобщить к материалам дела документы о хозяйственной деятельности музея.

Судья Денис Донцов пришёл к выводу, что можно приступать к рассмотрению дела по сути, и назначил дату заседания на 29 ноября.

Как сообщала Одесса News, 4 сентября на сессии облсовета депутаты приняли решение об увольнении Александра Ройтбурда. За снятие его с должности директора художественного музея проголосовал 51 депутат. В поддержку Ройтбурда выступили Святослав Вакарчук, Соня Кошкина и Юрий Луценко. Также 7 сентября более тысячи человек вышли на митинг в поддержку художника.

Юристы Министерства культуры, молодёжи и спорта проанализировали решение об увольнении и пришли к выводу, что оно незаконно.

19 марта 2018 года экс-губернатор Максим Степанов подписал контракт с Александром Ройтбурдом, назначив его новым директором Одесского художественного музея.

Александр Ройтбурд победил в конкурсе на должность директора Одесского художественного музея, который проходил 6 декабря 2017 года. Программу художника поддержали четверо из пяти членов конкурсной комиссии. Но во время сессии 14 марта прошлого года депутаты Одесского областного совета отказались утверждать кандидатуру Ройтбурда.

Фото: Пушкинская