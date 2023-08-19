В Одессе к 8 годам тюрьмы приговорён участник т.н. батальона «Русь» из «ЛНР»

В Одессе к 8 годам лишения свободы приговорён участник так называемого батальона «Русь» террористической организации «ЛНР».

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Прокурором в суде доказано, что осуждённый в 2014 году поступил в вооружённое подразделение «ЛНР» – так называемый краснодонский батальон «Русь». Его назначили на должность водителя многоцелевого тягача (транспортёра) лёгкого бронированного – МТ-ЛБ, под позывным «Рыжий». После прохождения военной подготовки осуществлял боевое дежурство на одном из блокпостов в районе г. Счастье Луганской области. В конце декабря 2014 года осуждённый вышел из состава террористической организации и уехал в Россию. Затем вернулся в Украину и поселился в одном из населённых пунктов в Одесской области.

«Он был задержан в феврале 2023 года. Всё время он был под стражей. В судебном заседании осуждённый свою вину признал», — говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Управления СБУ в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2022 года житель Измаила, командир штурмовой роты «ЛНР» осуждён на 14 лет лишения свободы за участие в террористической организации.

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