Командира штурмовой роты «ЛНР» одесский суд приговорил к 14 годам лишения свободы

Житель Измаила, командир штурмовой роты «ЛНР», осуждён за участие в террористической организации.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

«Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества», — говорится в сообщении.

Прокурором в суде доказано, что мужчина в 2014 году вступил в незаконное вооружённое формирование т.н. 1-й штурмовой роты подразделения «Армия Юго-Востока, Луганский народно-освободительный батальон «Заря» на должность командира под позывным «Крыл».

Отмечается, что он принимал участие в боевых действиях против военнослужащих Вооружённых сил Украины на территории Донецкой и Луганской областей. За участие в отдельных боевых операциях на территории населённых пунктов Металлист, Чернухино и Дебальцево награждён медалью «за отвагу» 1-й степени «ЛНР».

Как сообщала в сентябре 2022 года Одесса News, 15 лет за решёткой за государственную измену проведёт гранатометчик «ДНР» по приговору одесского суда.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.