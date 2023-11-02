В бою за Украину погиб житель Одесской области Андрей Хаборский, светлая ему память

На войне погиб житель села Приморское Одесской области Андрей Хаборский.

Об этом сообщает Лиманская громада в Белгород-Днестровском районе.

Прощание с павшим защитником прошло 31 августа.

«Война забирает лучших и преданных, Лиманская община снова потеряла своего сына… Ещё одного ангела забрали небеса. От имени всей общины, депутатского корпуса и исполнительного комитета выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя», – подчеркнул руководитель общины Василий Резниченко.

Одесса News сообщала, что 26 августа 2023 года во время выполнения боевой задачи командир противотанкового отделения взвода огневой поддержки аэромобильной роты аэромобильного батальона, житель села Новониколаевка Вилковской громады Артём Махортов получил ранение, ставшее для него смертельным.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Лиманская громада/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy