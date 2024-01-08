С начала полномасштабной войны ВСУ «отминусовали» более 365 тысяч военных РФ

Силы обороны Украины с 24 февраля 2022 по 8 января 2024 годов ликвидировали около 365 тысяч 170 российских захватчиков, в том числе 440 человек — за минувшие сутки.

Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб Вооружённых Сил Украины.

За это время силы обороны также уничтожили 6031 (+9 за прошедшие сутки) танк противника, 329 самолётов, 324 вертолёта, 23 корабля и одну подводную лодку.

Кроме того, захватчики потеряли в Украине 11194 боевые бронированные машины (+14), 8666 (+13) артиллерийских систем, 953 (+2) реактивных систем залпового огня, 638 (+1) средств ПВО, 6822 (+11) БпЛА оперативно-тактического уровня, 1787 крылатых ракет (+1), 11542 (+19) единицы автомобильной техники и цистерн, а также 1328 (+1) единиц специальной техники.



Данные уточняются.

Как сообщала Одесса News, в ночь с 7 на 8 января в небе над Одесской областью россияне потеряли 7 БпЛА, 1 – в Николаевской области.

Инфографика и фото: Генштаб ВСУ

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