Оперативное командование «Юг» подготовило отчёт о боевых действиях за прошедший день

Вооружённые Силы Украины на юге страны за прошедшие сутки уничтожили вражеский склад боеприпасов, ликвидировали более десяти захватчиков и несколько единиц российской техники.

Соответствующую информацию сообщили 23 августа в оперативном командовании «Юг».

В отчёте, представленном ночью полковником Владиславом Назаровым, говорится, что в результате ударов украинские защитники на юге также уничтожили российскую самоходную гаубицу «Мста-С» и три единицы автомобильной техники. Кроме того, ВСУ попали в склад боеприпасов в Нововоскресенском Херсонской области. Осуществлено 3 вертолётных удара по скоплению живой силы, вооружения и техники врага в Нововознесенском, Архангельском и Правдином.

В целом, по словам полковника Назарова, на 24 августа обстановка в операционной зоне Командования «Юг» «сохраняет устойчивое напряжение, но контролируется силами обороны. Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Нет изменений в составе и положении подразделений. В тактике действий предпочитает дистанционное противодействие».

Карта боевых действий в Украине, составленная Минобороны Великобритании 23.08 2022

Как сообщала 23 августа Одесса News, Соединённые Штаты получили разведданные о том, что Россия в ближайшее время планирует нанести новые удары по гражданской инфраструктуре и правительственным объектам Украины.

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг», ВМС ВСУ/Facebook

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