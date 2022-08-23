Разведка США предупредила Украину о новых российских ударах в ближайшие дни

Соединённые Штаты получили разведданные о том, что Россия в ближайшее время планирует нанести новые удары по гражданской инфраструктуре и правительственным объектам Украины.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника, пишет Укринформ.

«У нас есть информация, что Россия сосредотачивает усилия для нанесения в ближайшие дни ударов по гражданской инфраструктуре и правительственным объектам Украины», — говорится в сообщении.

По его словам, «учитывая послужной список России в Украине», Вашингтон обеспокоен угрозой, которую представляют российские обстрелы для мирного населения и гражданской инфраструктуры.

Как сообщала Одесса News, Одесская областная военная администрация призывает всех на этой неделе быть особенно бдительными: соблюдать меры безопасности и по сигналу воздушной тревоги сразу идти в укрытие.

В МВД также призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги в День Независимости 24 августа.

В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ сообщили, что Россия концентрирует возле границ с Украиной и на оккупированных территориях большое количество транспортно-пусковых контейнеров с зенитными управляемыми ракетами для С-300.

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