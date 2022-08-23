Враг непредсказуем, 23-24 августа будьте особенно бдительными

Одесская областная военная администрация призывает всех на этой неделе быть особенно бдительными: соблюдать меры безопасности и по сигналу воздушной тревоги сразу идти в укрытие.

ООВА сообщает, что изменений во времени и сроке действия комендантского часа в ближайший период на территории Одессы и Одесской области не произойдёт.

Однако проведение массовых мероприятий по случаю Дня Независимости Украины будет запрещено, ведь враг непредсказуем.

Помните: простые правила и меры предосторожности помогут сохранить жизнь вам и вашим близким!

Комендантский час действует на территории Одессы и Одесской области с 23:00 до 05:00.

Приём граждан 23 и 24 августа в Центре админуслуг отменён, запись будет перенесена на ближайшее время.

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