Максим Марченко поздравил одесских работников культуры с их праздником

Начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко принял участие в торжественном собрании по случаю Дня работников культуры и мастеров народного искусства.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ООВА.

Отмечается, что одесский регион обладает мощным культурным потенциалом: более 700 библиотек, 22 музея, 70 художественных школ, 725 клубных заведений, 5 областных центров национальных культур, 3 учреждения профессионального высшего образования художественного направления.

«Это – праздник талантливых людей, которые были и являются носителями национальной идеи, оберегами исторической памяти. Ведь именно работникам культуры выпала почётная миссия – формировать духовность, чувство национального достоинства, взаимопонимание и согласие в обществе. Но война с российскими оккупантами изменила нашу жизнь, и учреждения культуры стали настоящими центрами, которые координируют не только культурно-художественную деятельность, но и проводят мощную волонтёрскую работу», — сказал в своём поздравлении Максим Марченко.

Глава ООВА выразил благодарность всем, кто посвятил себя служению культурной сфере, за непрерывный творческий поиск, за веские духовные достижения, самоотверженный, подвижнический труд и преданность Украине, а также вручил награды облгосадминистрации.

Как сообщала Одесса News, начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко в нояьре 2022 года с рабочим визитом посетил Арцизскую общину Болградского района.

Фото: ООВА/Facebook

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.