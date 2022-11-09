Германия передала Украине ракеты для ЗРК противовоздушной обороны IRIS-T SLM

Германия в течение прошлой недели передала Украине ракеты для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) противовоздушной обороны IRIS-T SLM.

Об этом сообщает 9 ноября пресс-служба правительства Германии, пишет издание ГОРДОН.

Кроме того, Украина получила 30 колёсных транспортных средств – бронетранспортёров Dingo с полной защитой, 18 датчиков и глушителей против дронов, 18 разведывательных дронов, пять большегрузных полуприцепов М1070 Oshkosh для перевозки танков и три автопогрузчика.

Как указывается на сайте правительства Германии, также в процессе подготовки/осуществления передачи – ракеты для IRIS-T SLM, 42 бронированные машины разминирования, четыре мобильных и защищённых устройства разминирования, три мобильных, дистанционно управляемых и защищённых устройства разминирования, пять мобильных разведывательных комплексов (на транспортных средствах).

«Из соображений безопасности правительство воздерживается от предоставления дополнительных деталей, в частности, относительно способов и времени доставки, пока не состоится эта передача», – добавили в правительстве ФРГ.

Для справки. Комплекс IRIS-T оснащён ракетами малой дальности, которые используются для борьбы с воздушными целями. В июне 2022 года Германия заявила, что предоставит Украине комплекс ПВО IRIS-T. Позже стало известно, что всего Украина получит четыре такие системы.

11 октября министр обороны Украины Алексей Резников объявил о доставке первой системы ПВО IRIS-T в Украину. 18 октября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что немецкая система ПВО «очень хорошо показала себя».

Как информировала Одесса News, в октябре 2022 года Германия передала Украине очередной пакет помощи.

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