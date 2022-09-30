Путин «принял» в состав РФ «ДНР», «ЛНР» и другие захваченные территории

30 сентября президент России Путин подписал документы о принятии в состав РФ марионеточных образований «ДНР», «ЛНР», а также захваченных российской армией территорий Херсонской и Запорожской областей Украины.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на трансляцию мероприятия в Ютубе.

Официально документ называется договор о «принятии в состав России». Перед его подписанием состоялось объёмное 37-минутное обращение Путина, в котором он повторил основные тезисы текущей агрессивной политики Кремля. Приглашение в Георгиевский зал Большого кремлёвского дворца, где проходит церемония, получили депутаты Госдумы, сенаторы Совета федерации, министры, главы регионов.

В Кремль для «подписания документов» были вызваны главари «ЛДНР» и незаконно назначенные оккупантами «главы» Запорожской и Херсонской областей – Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо соответственно.

Путин во время «церемонии аннексии» потребовал от Украины прекратить огонь и сесть за стол переговоров, подчеркнув при этом, что возврат Украине аннексированных территорий предметом переговоров не будет.

«Люди, живущие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье (город Запорожье при этом не находится на оккупированной РФ территории, ред.), становятся нашими гражданами навсегда», – заявил президент страны-оккупанта, апеллируя к юридически ничтожным результатам псевдореферендумов, которые Россия организовала на временно оккупированных украинских территориях.

Перед этим, в ночь на 30 сентября, президент России подписал указ о «признании независимости» Херсонской и Запорожской областей Украины. «Независимость» «ДНР» и «ЛНР» была признана им 21 февраля, договор об их «защите» стал поводом для начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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