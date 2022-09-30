С 1 октября на Александровском проспекте в Одессе частично закроют движение

В связи с проведением работ по реконструкции участка тепловой сети по Александровскому проспекту будет временно запрещено движение транспорта по Александровскому пр-ту.

Об этом сообщает Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета.

Движение, в частности, будет запрещено на таких участках:

— с 01 октября до 01 ноября от пр-та Александровского, 26 до ул. Троицкой, 45 и от ул. Троицкой, 52 до пр-та Александровского, 12;

— с 05:00 14 октября до 22:00 17 октября на перекрёстке пр-та Александровского и ул. Троицкой.

Как сообщала Одесса News, с 28 сентября возле 7-й ст. Люстдорфской дороги, на пересечении улиц Долгой и Львовской, организовано круговое движение.

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