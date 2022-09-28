В Одессе возле 7-й ст. Люстдорфской дороги организовано круговое движение

С 28 сентября возле 7-й ст. Люстдорфской дороги, на пересечении улиц Долгой и Львовской, организовано круговое движение.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» городского совета.

Отмечается, что специалистами КУ «СМЭП» установлены соответствующие знаки и нанесена дорожная разметка.

Как сообщала Одесса News, на ул. Канатной, на перекрёстке с проспектом Гагарина, в Одессе внесены изменения в организацию дорожного движения.

Фото: «Одесса»

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.