В Одессе на перекрёстке Канатной и проспекта Гагарина изменена схема движения

На ул. Канатной, на перекрёстке с проспектом Гагарина, в Одессе внесены изменения в организацию дорожного движения.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» городского совета.

Отмечается, что при пересечении проспекта Гагарина от ул. Канатной на ул. Сегедскую установлен знак 5.16 – направление движения по полосам.

Левая крайняя полоса – только для поворота налево, на проспект Гагарина, что соответствует нанесённой дорожной разметке.

Водителей призывают быть внимательными и не игнорировать знаки дорожного движения.

Как сообщала Одесса News, с 27 сентября троллейбусные маршруты № 7, 9, 10 возвращаются к обычному алгоритму работы.

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