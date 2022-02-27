Таки надо: В Одессе снимают указатели улиц и отключают подсветку

В Одессе снимают указатели улиц и отключают подсветку.

Об этом сообщается на официальном сайте города.

«КУ «СМЭП» начинает демонтаж дорожных знаков в городе. Также снимаются указатели направлений и улиц, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ночью не будет работать подсветка строений и домов. Будет отключено уличное освещение у железнодорожного вокзала, порта и других объектов критической инфраструктуры города.

«Просим одесситов с пониманием отнестись к этой вынужденной мере», — содержится просьба в обращении.

Как сообщала Одесса News, на территории Одесской области комендантский час с 19:00 до 06:00.

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