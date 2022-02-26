В Одессе и области комендантское время с 26 февраля 19:00 до 06:00

Согласно части 1 статьи 8 Закона Украины «О правовом режиме военного положения» начальник Одесской областной военной администрации Сергей Гриневецкий, по требованию командующего Оперативного командования «Юг», своим Распоряжением вводит на территории Одесской области комендантский час с 26 февраля 19:00 до 06:00.

Запрещено пребывание людей в указанные часы на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений, — говорится на официальном сайте города.

Осуществлять проверку документов у лиц, а по необходимости проводить осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан, за исключением ограничений, установленных Конституцией Украины.

Запрещено 27 февраля 2022 движение транспортных средств на территории Одесской области, кроме служб экстренной медицинской помощи, транспортных средств специализированного назначения, которые выполняют неотложное служебное задание, при включении специальных световых сигнальных устройств, а также автомобилей, движение которых разрешено по специальным пропускам.

Главному управлению Национальной полиции в Одесской области и Южному территориальному управлению военной службы правопорядка обеспечить контроль соблюдения указанных требований на территории Одесской области.

Данное распоряжение вступает в силу 26 февраля 2022 года.

Признать утратившим силу распоряжение Одесской областной военной администрации №1-А/2022 от 24.02.2022 года.

Распоряжение будет контролировать лично начальник Одесской областной военной администрации Сергей Гриневецкий.

Как сообщала Одесса News, Оперативное командование «Юг» обратилось к одесситам по поводу ситуации в Одесской области.