В Одесской области пограничник за $4,5 тыс переправлял призывников за границу

В Одесской области разоблачена незаконная схема переправки через госграницу мужчин призывного возраста.

Вся «процедура» стоила 4,5 тысячи долларов США, — сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что в состав преступной группы входили два жителя Одесской области и действующий работник Пограничной службы Украины.

«Сообщники за денежное вознаграждение предоставляли возможность избежать призыва на военную службу гражданам Украины путём переправки в Республику Молдова», — говорится в сообщении.

По данным следствия, за предоставленную услугу «троица» получала от желающих 4500 долларов США. Пограничник, перевозивший призывника на собственном автомобиле, задержан «на горячем» по дороге к границе с Республикой Молдова. У него изъята часть средств, предоставленных в качестве оплаты «услуги» другому соучастнику преступления.

Дельцам сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании им меры пресечения. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Как сообщала Одесса News, в условиях полномасштабной войны РФ против Украины и украинского народа органы прокуратуры Одесской области продолжают выполнять возложенные на них конституционные функции.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod