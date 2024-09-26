В Одесской области пограничники остановили грузовик с тайником

На автодороге Одесса-Рени пограничники Белгород-Днестровского отряда совместно с сотрудниками Национальной полиции задержали 36-летнего водителя грузовика, который пытался подвезти к границе с Молдовой своего пассажира в специально оборудованном под багажным отсеком грузовика тайнике.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Пассажиром был 37-летний житель Харьковщины, уроженец Курской области РФ.

Несмотря на отсутствие комфорта, стоимость перевозки стоила ему 1000 евро, — говорится в сообщении.

В настоящее время шофёр-переправщик задержан, ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.332 УКУ «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины», а транспортное средство изъято.

В отношении уроженца Курской области составлен протокол по ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».

Дело направлено в суд.

Одесса News информировала, что в сентябре 2024 года прокурорами Измаильской окружной прокуратуры разоблачён экс-сотрудник Измаильского отдела Государственной исполнительной службы по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Фото и видео: Госпогранслужба

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