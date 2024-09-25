В Измаиле разоблачён чиновник, занимавшийся переправкой мужчин в Румынию

Прокурорами Измаильской окружной прокуратуры разоблачён экс-сотрудник Измаильского отдела Государственной исполнительной службы по фактам получения неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, и незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

По данным следствия, подозреваемый наладил схему незаконного заработка путём предоставления своих «услуг» в закрытии исполнительных производств и прекращении мер по их принудительному исполнению в отношении граждан, имеющих долговые обязательства.

Правоохранителями задокументировано получение им 30 тыс. грн за решение вопроса о закрытии двух исполнительных производств без уплаты определённых судом платежей.

Также подозреваемый «подрабатывал» на переправке «уклонистов» за границу. Он подыскивал военнообязанных мужчин, которые намеревались незаконно уехать из Украины, и за 8000 долларов США предлагал переправить их вне пунктов пропуска через украинско-румынскую границу. Бегство за границу обеспечивал с помощью лодки на одном из участков реки Дунай.

Фигурант задержан при получении вознаграждения за незаконную переправку за границу.

Устанавливается полный круг участников, причастных к незаконным сделкам.

Одесса News информировала, что в марте 2024 года прокуроры Малиновской окружной прокуратуры г. Одессы разоблачили и сообщили о подозрении двум жителям Одесской области по факту незаконной переправки ими лиц через государственную границу Украины.

Фото: Одесская облпрокуратура

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