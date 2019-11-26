В Одесской области медикам, по вине которых умерла 11-летняя девочка, объявили подозрение

Прокуроры Котовской местной прокуратуры Одесской области сообщили о подозрении ещё двум медикам в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к смерти 11-летней девочки в Подольске.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Отмечается, что в августе 2015 года в результате предоставления врачами ненадлежащей медицинской помощи скончалась несовершеннолетняя жительница Подольска.

По мнению следствия, медики несвоевременно диагностировали заболевание и не провели необходимые исследования, чтобы установить причину ухудшения состояния больной.

Кроме того, они несвоевременно предоставили информацию о состоянии пациентки руководству больницы и в Одесский областной центр экстренной медицинской помощи детям.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Подольского отдела полиции (ч.2 ст.140 УК Украины).

Как сообщала Одесса News, в ноябре прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении четырёх врачей и одного бывшего медика частного медицинского учреждения в Киевском районе Одессы по делу о ненадлежащем исполнении ими профессиональных обязанностей, что повлекло смерть 38-летнего и 57-летнего пациентов.