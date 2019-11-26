Свитолина: Свадьбу не планирую

Лучшая теннисистка Украины родом из Одессы Элина Свитолина заявила, что пока не собирается выходить замуж за теннисиста Гаэля Монфиса.

Свитолина, как пишет ХSPORT, ещё не планирует свадьбу с Монфисом, но призналась, что чувствует себя комфортно в отношениях с французом.

Известная одесситка также высказала своё мнение по поводу того, почему ей трудно строить взаимоотношения не с теннисистами.

«С Гаэлем мы играем практически одни и те же турниры. С человеком, который не играет в теннис, тяжелее. Другой менталитет. А с теннисистом разделяешь одну и ту же жизнь, у вас одни взгляды на работу. Человек понимает, чем ты занимаешься, понимает твои жертвы. Это большой плюс».

На вопрос журналистов: «Уже планируете свадьбу с Монфисом?», Элина кратко ответила: «Нет».