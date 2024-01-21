Титулованная одесская теннисистка без проблем вошла в 1/8 финала Australian open

Первая «ракетка» Украины, одесская теннисистка Элина Свитолина в двух сетах обыграла Викторию Голубич из Швейцарии со счётом 6:2, 6:3.

Матч продолжался 1 час 7 минут, — сообщает издание ХSPORT.

За это время одесситка 2 раза подала навылет, допустила 2 двойных ошибки, реализовала 5/8 брейк-поинтов. Также на её счету 19 виннеров и 24 невынужденных ошибки.

Отмечается, что Свитолина в четвёртый раз в карьере сыграет в 1/8 финала Australian Open. Это будет 16-й матч Элины на стадии 1/8 финала на турнирах Большого шлема.

Комментируя свою победу, Элина Свитолина сказала: «Это был хороший матч в моём исполнении. Очень рада, что смогла завершить поединок в двух сетах, показав хороший уровень тенниса».

В следующем раунде одесситка сыграет против чешки Линды Носковой (№50 WTA), сенсационно обыгравшей Игу Швентек (№1 WTA). «Это будет хороший матч, ещё один вызов для меня. Она молодой игрок, но победа над первой ракеткой мира оказывает на неё большее давление. Я чувствую, что она будет фавориткой, поэтому мне терять особо нечего. Для меня это ещё одна возможность сыграть четвёртый раунд. Я с нетерпением жду этого. Теперь постараюсь восстановиться и быть готовой к этому», — поделилась Элина своими ожиданиями от встречи с Носковой.

Супруг Элины Свитолиной, французский теннисист Гаэль Монфис, в восторге от своей жены из-за того, что она успевает уделять время семье и играть на профессиональном уровне. «Больше всего поразила нацеленность Элины на возвращение, чтобы снова жертвовать собой на корте так быстро после рождения ребёнка. Это невероятно. И в то же время Элина успевает быть матерью, и это безумие. Я могу только гордиться», — сказал Монфис.

Одесса News информировала, что ранее в 1/8 финала австралийского мейджора вышла также одесская теннисистка Даяна Ястремская.

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