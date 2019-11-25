Баскетболисты «Одессы» завоевали путёвку в четвертьфинал Кубка Украины

Баскетбольный клуб «Одесса» по итогам двух встреч с СК «Прометей» (Каменское) вышел в четвертьфинал Кубка Украины.

Как сообщил XSPORT, во втором матче 1/8 финала одесситы на своей площадке уступили 85:90. Однако по сумме двух поединков, после гостевой победы 76:70, именно одного балла команде Олега Юшкина хватило для общей победы.

После завершения вторых матчей 1/8 финала Кубка Украины определились все четвертьфинальные пары турнира:

«Запорожье» – «Днепр»

«Житомир» – «Одесса»

«Тернополь» – «Химик»

«Киев-Баскет» – «Николаев»

Хозяева первых матчей определятся 26 ноября после жеребьёвки.

Результаты 1/8 финала:

«Запорожье» – КСЛИ-Киев-Баскет 101:49 (первый матч – 97:40)

«Днепр» — «Нико-Баскет» 103:48 (97:83)

«Химик-2» – «Житомир» 81:95 (81:81)

«Одесса» – «Прометей» 85:90 ОТ (76:70)

«Тернополь» – «Политехник» 73:69 (103:71)

«Химиик» – «Днепр-2» 123:68 (114:66)

«Киев-Баскет» – «Черкасские Мавпы» 81:71 (100:82)

«Николаев» – «Кривой Рог» 84:80 (89:53).