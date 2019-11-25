Баскетболисты «Одессы» завоевали путёвку в четвертьфинал Кубка Украины

Баскетбольный клуб «Одесса» по итогам двух встреч с СК «Прометей» (Каменское) вышел в четвертьфинал Кубка Украины.
Как сообщил XSPORT, во втором матче 1/8 финала одесситы на своей площадке уступили 85:90. Однако по сумме двух поединков, после гостевой победы 76:70, именно одного балла команде Олега Юшкина хватило для общей победы.
После завершения вторых матчей 1/8 финала Кубка Украины определились все четвертьфинальные пары турнира:
- «Запорожье» – «Днепр»
- «Житомир» – «Одесса»
- «Тернополь» – «Химик»
- «Киев-Баскет» – «Николаев»
Хозяева первых матчей определятся 26 ноября после жеребьёвки.
Результаты 1/8 финала:
«Запорожье» – КСЛИ-Киев-Баскет 101:49 (первый матч – 97:40)
«Днепр» — «Нико-Баскет» 103:48 (97:83)
«Химик-2» – «Житомир» 81:95 (81:81)
«Одесса» – «Прометей» 85:90 ОТ (76:70)
«Тернополь» – «Политехник» 73:69 (103:71)
«Химиик» – «Днепр-2» 123:68 (114:66)
«Киев-Баскет» – «Черкасские Мавпы» 81:71 (100:82)
«Николаев» – «Кривой Рог» 84:80 (89:53).