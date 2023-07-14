В двух шагах от победы: Свитолина проиграла в полуфинале теннисного турнира Wimbledon

Одесская теннисистка Элина Свитолина (WTA, 76) не смогла обыграть чешку Маркету Вондроушову (WTA, 42) в полуфинале Wimbledon-2023.

Об этом сообщает спортивное издание XSPORT.

Отмечается, что игра завершилась уверенной победой чешки со счётом 6:3, 6:3.

«Матч продолжался 1 час 16 минут. В активе Светолиной ни одного эйса, одна двойная ошибка и три реализуемых брейк-пойнтов из шести. Вондроушова четырежды подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11 заработанных», — говорится в спортивном комментарии к поединку.

Таким образом, одесситка не сумела выйти в свой первый финал на турнирах Большого шлема.

«Я пыталась отыграться, но, пожалуй, сама немного торопилась и плохо подавала в том гейме, когда счёт был 4:3. Да, я просто старалась бороться. Было много людей, полуфинал, так что нет времени просто отпустить это. Я пыталась сражаться. Сыграла несколько геймов. Думаю, это тоже был нервный момент для Маркеты, потому что когда играешь в полуфинале, никогда не бывает легко закончить матч. Я пыталась дать отпор и просто выложилась по полной, хотя сегодня я играла не лучшим образом. Она играла отлично. Сегодня она была действительно терпеливой. Разыгрывала действительно отличные очки до самого конца», — прокомментировала своё поражение Элина.

Как сообщала Одесса News, Элина Свитолина на Уимблдонском турнире впервые выиграла у нынешней первой ракетки мира польки Иги Швёнтек, попав, таким образом, в полуфинал знаменитых теннисных состязаний.

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