Соперником Ломаченко весной 2020 года станет американец Лопес

15 декабря в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden состоялся чемпионский бой между обладателем титула IBF Ричардом Комми из Ганы и претендентом на его титул Теофимо Лопесом из США.

Лопес одержал уверенную победу, нокаутировав соперника уже во втором раунде, сообщает XSPORT.

Ожидается, что победитель этого боя должен в 2020 году выйти на ринг против боксёра из Белгород-Днестровского Василия Ломаченко в бой за все четыре основных чемпионских пояса.

Отмечается, что Василий Ломаченко прилетел на поединок Комми – Лопес, чтобы собственными глазами посмотреть, как определится его соперник в бою за статус абсолюта, и поднялся на ринг к Лопесу сразу после его победы над Комми.

Как сообщала Одесса News, глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что бой между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом может состояться в марте или апреле следующего года.

Василию Ломаченко — чемпиону мира в лёгком весе по версиям WBA и WBO и франчайзинговому чемпиону WBC — не хватает только титула IBF для звания абсолютного чемпиона мира в лёгком весе.

В последнем бою Ломаченко единогласным решением судей победил британца Люка Кэмпбелла в поединке за вакантный чемпионский титул WBC. Впоследствии WBC повысила его в статусе до франчайзингового чемпиона, а «регулярный» титул отдала американцу Девину Хейни.