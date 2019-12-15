Одесские баскетболисты порадовали своих болельщиков

14 декабря продолжился регулярный чемпионат украинской баскетбольной Суперлиги. Южненский «Химик» победил на своей площадке «Запорожье» 92:84, а лидер чемпионата — «Прометей» — уступил «Одессе» 79:81.

«Химик» всё решил в этом матче ещё до большого перерыва, когда оторвался от гостей на 29 очков. И хотя действующий чемпион провалил третью четверть (14:33), в дальнейшем он довёл дело до победы — 92:84. Самый результативный игрок матча: Брэндон Рэндольф (31) — «Запорожье».



В другом матче дня «Одесса» победила дома «Прометей» 81:79. Это четвёртая подряд победа одесситов. Самый результативный игрок матча: Рэнди Кулпеппер (24) — «Прометей».

Лидирует в чемпионате Суперлиги «Прометей» — 23 очка (13 матчей). «Химик» поднялся на второе место — 21 (13). «Днепр» занимает 3-е место — 20 (11).

Фото: Facebook

Видео: БК»Химик»