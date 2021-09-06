На пляже Ланжерон завершились соревнования OCEANMAN ODESSA-2021

4-5 сентября на пляже «Ланжерон» в четвёртый раз стартовали Международные соревнования по плаванию на открытой воде OCEANMAN ODESSA 2021.
Турнир проходил при поддержке мэра Одессы Геннадия Труханова, сообщает официальный сайт города.
Отмечается, что OCEANMAN — это уникальный международный проект, который предоставляет возможность проверить собственные силы, выносливость и смелость. Серия OCEANMAN очень популярна в мире, вызывает большой интерес среди украинских пловцов — любителей и профессионалов.
«В этом году в Одессе, кроме украинских спортсменов, в соревнованиях также принимают участие пловцы из разных стран мира: Турции, Молдовы, Казахстана, Италии, Испании, Беларуси, Чили, Канады и ОАЭ. Всего на заплыв зарегистрировались 700 участников», — говорится в сообщении.
От имени городского головы спортсменов поздравил, дав старт заплыву, заместитель мэра Павел Вугельман: «Одесса в очередной раз доказывает, что здесь любят заниматься спортом, а городская власть создаёт условия для здорового образа жизни одесситов и гостей города!».
Соревнования состояли из 6 заплывов на разные дистанции в разных возрастных группах:
- Oceanman — 10 километров;
- Half Oceanman — 5 километров;
- Sprint — 2 километра;
- OceanKids — 500 метров;
- OceanTeam — 3 по 500 метров;
- Благотворительный заплыв — 1 километр.
Заплывы на 10 и 5 километров являются квалификационными для участия в чемпионате мира.
В воскресенье, 5 сентября, прошли финальные заплывы и награждение победителей.
Как сообщала Одесса News, представитель Одесской области Василий Ковальчук выиграл бронзовую медаль XVI летней Паралимпиады-2020 в пулевой стрельбе.
Фото: «Одесса», Думская
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