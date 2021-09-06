Главы трёх южных ОГА просят включить в «Большое строительство» трассу М-14

Председатели Николаевской, Одесской и Херсонской областных госадминистраций обратились к Президенту Украины с просьбой включить в программу «Большое строительство» усовершенствование международной трассы М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА в Facebook.

«Руководители трёх южных областей обратились к Президенту Украины относительно усовершенствования 4-х- полосной автомобильной дороги на Одессу и включения проекта в «Большое строительство», — говорится в сообщении.

Отмечается, что трасса М-14 является основной транспортной артерией, соединяющей крупнейшие портовые города Украины и обеспечивающей логистику грузоотправлений между южными и восточными регионами страны.

Однако, учитывая, что дорога построена ещё в советское время, в современных условиях использование её неэффективно и опасно. Поэтому, по мнению руководства южных областей Украины, нужна реконструкция с доведением её до I-й категории и обустройства не менее четырёх полос движения.

Как сообщала Одесса News, по программе Президента Владимира Зеленского «Большое строительство» на железнодорожном перегоне Черноморская — Береговая продолжается укладка второго главного пути.

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