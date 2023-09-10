Защиту портов обсудили на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский 9 сентября провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.
Об этом Глава государства сообщил в Telegram.
На заседании обсуждалась реализация плана по защите энергетики и критической инфраструктуры Украины от российских ударов с неба, защита портов Одесской области и инфраструктуры «зернового коридора», защита прифронтовых территорий, а также подготовка к зиме.
С докладами выступили премьер-министр Денис Шмыгаль, представители Министерства энергетики, «Укрэнерго», «Укргидроэнерго», НАК «Нафтогаз», Генштаба.
«Все поручения розданы. Работа продолжается», – отметил Зеленский.
Одесса News информировала, что предыдущее заседание Ставки Верховного Главнокомандующего состоялось 6 сентября, на котором обсуждался комплексный план защиты объектов критической инфраструктуры Украины.
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