Фотограф из Одессы показала отражение города в лужах

В галерее «#ARTODESSA» Летнего театра Городского сада открылась персональная фотовыставка одесского фотографа Елены Ксенофонтовой «Одесса. В отражении реальности».

Автор упорно искала новые ракурсы, чтобы показать красоту одесских улиц и нашла вдохновение в отражённых в обычных лужах. Увидеть такие виды можно только с очень низкой точки, да ещё перевернуть изображение нужно на 180 градусов.

Елена Ксенофонтова, молодой одесский фотограф, представила серию крупноформатных работ, на которых изображено отражение города. Она нашла интересные ракурсы, где сам объект, свет, поверхность отражения и даже время года формируют другую реальность.

Художественные поиски Елены Ксенофонтовой широкие и разноплановые. Фотограф работает в жанре портрета, пейзажа, хроники. Проект «Одесса. В отражении реальности» – стремление автора двигаться вперёд в изучении подходов в области современного фотомастерства. При этом наш город на фотороботах выглядит трогательным и милым – яркость южного солнца подсвечивают жёлтые листья, дождь очищает воздух и придаёт свежести небу и высоким облакам, огромные лужи отражают старые дома, из окон которых льётся мягкий свет…

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