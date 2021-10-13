Куда пойти в Одессе на выходных 14-17 октября

Выходные дни в Одессе, которыми изобилует нынче октябрьский календарь, припадают на 14-17 октября: 14 октября — День покрова, День защитников и защитниц Украины, 15 октября даровано правительством, которое придётся впоследствии отрабатывать, и законные выходные в субботу и воскресенье.

Несмотря на пребывание в карантинной зоне, в Одессе много ивентов, посетив которые, можно с пользой провести свободные от работы дни.

Выбор, как всегда, за Вами!

14 октября в 09:00 состоится возложение корзин и цветов к памятнику Т.Г.Шевченко в Центральном парке культуры и отдыха имени Т.Г.Шевченко в честь воинов, отдавших свою жизнь за независимость и целостность Украины. Также состоится молебен за защитников и защитниц Украины.

14 октября в 15:00 в Одесском художественном музее презентация сборника «Стихи дилетанта». Над сборником Александр Ройтбурд работал в течение последнего года и успел завершить его упорядочение за несколько недель до смерти. Стихи, вошедшие в книгу, охватывают период последних тридцати лет. Поэтическое наследие Ройтбурда менее известно, чем живописное — свои стихи он читал вживую только близким людям. Теперь ознакомиться с идентичностью Ройтбурда-поэта сможет широкий круг. Во время презентации стихи А.Ройтбурда будут читать Сергей Жадан и издатель сборника, президент Международной литературной корпорации Meridian Czernowitz Святослав Померанцев. Вход на презентацию — свободный, по предварительной регистрации по ссылке.

14 октября с 12.00 до 20.00 Благотворительный фонд Андрея Портянко приглашает одесситов и гостей города на ярмарку “Щедрая осень” в парк Шевченко на площадку перед центральным входом стадиона «Черноморец». Будут торговать крафтовыми продуктами, функционировать разнообразные фудкорты, аниматоры с шоу программой, на сцене – выступления детских коллективов. Также будут представлены автомобили разных эпох. В завершении вечера – концерт одесской группы КоммунаЛюкс.

Театр «Маски-шоу» приглашает в одесский Дом клоунов на спектакли октябрьского репертуара. Начало в 19.00.

16 октября в 15:00 состоится открытие выставки «Рой. К шестидесятилетию Александра Ройтбурда». Этот проект — своеобразный тизер к большой персональной выставке-ретроспективе А.Ройтбурда, которая будет показана в следующем году в Одессе, Киеве, Львове и Днепре. В 14:00 состоится пресс-показ для представителей СМИ. Вход — по предварительной регистрации по ссылке. Знакомству с экспозицией будут предшествовать выступления друзей и близких А.Ройтбурда, которые поделятся с посетителями воспоминаниями о художнике. В день открытия вход на выставку — свободный, работа музея будет продлена до 19:30. Выставка предназначена для зрителей старше 16 лет.

14-17 октября выставка одесских художников в выставочном зале на улице Торговой, 2 в Одессе. Для неё были отобраны работы 120 именитых и совсем ещё молодых авторов — живопись, графика, декоративно-прикладное искусство и скульптура.

16 октября концерт Национального симфонического оркестра Украины в Одесском национальном академическом театре оперы и балета. Под руководством дирижёра, народного артиста Украины Владимира Сиренко прозвучат симфония до мажор М.Березовского, Симфония No.9 “Из нового мира” А. Дворжака, концерт для скрипки с оркестром Ми Минор Ф.Мендельсона. Солист – Дмитрий Ткаченко. Цена билетов от 50 до 510 грн. Приходите к 18:30.

17 октября зажигательная оперетта Имре Кальмана «Марица» в Театре Музкомедии. Оперетта считается самым «венгерским» произведением автора. Она полна национальных танцев, мелодий, характерных типажей. «Марица» — это сразу несколько любовных историй с интригами, необычными развязками, тонким юмором. Разве можно отказать себе в удовольствии наблюдать за перипетиями сюжета, наслаждаясь прекрасной музыкой И. Кальмана и замечательными голосами молодыми талантливых артистов. Цена билетов от 50 до 300 грн. Прриходите к 18:30.

17 октября спектакль «Я.Люблю.Тебя» в Одесском театре на Чайной — необычный: на сцене не будет литературного текста с художественными оборотами. На сцене реальные истории живых людей. В спектакле используется нецензурная лексика. Продолжительность 80 мин. Цена билета от 40 до 200 грн. Приходите к 19:00.

До 22 октября Одесский дом-музей имени Н.К.Рериха (Большая Арнаутская, 47) представляет выставку работ участников IX Международного конкурса детского рисунка имени Н. К. Рериха «Будите в себе прекрасное!». В конкурсе приняли участие 423 учащихся из 33 студий из 14 городов Украины, Израиля, России и Нидерландов.

До 7 ноября в Одесском историко-краеведческом музее выставка “Миг свободы” известного одесского фотографа Леси Чикарюк. Леся, без преувеличения, – уникальная девушка. В детстве ей поставили ДЦП, а она, несмотря на диагноз, водит автомобиль, занимается конным спортом. А ещё любит фотографировать лошадей.

Уютных выходных!

Фото: Одесса News/Александр Александров, ТАЙМЕР