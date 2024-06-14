Куда пойти в Одессе на выходных 15-16 июня

15-16 июня одесские учреждения культуры и искусства, которые имеют укрытия или находящиеся рядом с ними, системы энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

15 и 16 июня Украинский театр имени В. Василько приглашает на спектакль «Камень». Убедительная игра актёров, профессиональная режиссура, актуальные темы никого не оставят равнодушным. Спектакль ярко раскрывает темы подмены фактов истории, возведения культа, неисправимой и разрушительной ошибки в отношениях внутри семьи. Приходите к 16 часам. Стоимость билетов от 80 гривен. Адрес: ул. Пастера, 15.

15 июня областной академический драматический театр приподымает завесу над загадками о «воробушке Парижа» в мюзикле «Эдит Пиаф. Жизнь в кредит». Длительность спектакля 2 часа. Приходите к 18.00. Адрес: ул. Греческая, 48. Стоимость билетов от 150 гривен.

15 июня Одесский академический театр музыкальной комедии имени Михаила Водяного представляет одно из самых известных произведений в мире, ставшее шедевром и легендой мировой музыки — «Иисус Христос — суперзвезда». Приходите к 17.00. Длительность — 1 час 45 минут. Стоимость билетов от 200 гривен. Адрес театра: ул. Пантелеймоновская, 3.

16 июня одесситов и гостей города приглашают на концерт “Скрипка в эпоху романтизма» в Одесскую кирху. Приглашение можно приобрести перед началом концерта или забронировать по телефону +38 063 507 2964. Приходите к 18:00. Адрес: ул.Новосельского, 68.

По 16 июня состоится ежегодный международный фестиваль киноискусства для детей и подростков «Чилдрен Кинофест». Проходит в гибридном формате – онлайн и офлайн. Кинофестиваль смогут посетить все желающие по предварительной регистрации на сайте Чилдрен Кинофест www.childrenkinofest.com. Показ фильмов пройдёт в кинотеатре «СІНЕМА СІТІ» в ТРЦ FONTANSKY CENTER. Адрес: Семафорный переулок, 4.

До 21 июня в галерее Летнего театра Городского сада #ARTODESSA выставка графики воина ВСУ Андрея Роика. Выставка о побратимах, о боевых действиях, об ожиданиях, дороге, о стыке иллюзии и реальности. Дополнением к серии графических работ является поэзия воина ВСУ Александра Аванесова (главный сержант роты, старший солдат). Его стихи, как личный дневник, рефлексируют пережитый путь. На выставке представили переизданный сборник стихов Александра Аванесова «Аккорды войны». Приобрести книгу и поддержать автора можно в галерее. Вход свободный.

До 23 июня — «Свет души” – выставка фотографий по итогам авторского курса Александра Якимчука “Композиция и содержание фотографии” в помещении Одесского муниципального музея личных коллекций имени А.В. Блещунова. На выставке представят работы шести одесских авторов и шесть разных фотостилей. Адрес: ул. Польская, 19. Работает: четверг-воскресенье, с 11.00 до 17.00.

До 1 июля к 100-летнему юбилею Одесского музея западного и восточного искусства открылась выставка подарков музею «Инвестиции в вечность». Представлены избранные подарки музея, поступившие в музейную коллекцию, начиная с 1970-х годов до настоящего времени – это произведения западноевропейских и восточных художников: живопись, декоративно-прикладное искусство, графика и скульптура. Выставка работает ежедневно (кроме среды) с 12:00 до 17:00 (касса до 16:30). Билеты – 100/50 грн. Адрес: ул. Пушкинская, 9.

Уютных, мирных выходных!

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