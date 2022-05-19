Одесский музей западного и восточного искусства приглашает в гости

Одесский музей западного и восточного искусства приглашает 21 мая в свои стены на субботнюю лекцию о Диего Веласкесе.

Диего Веласкес не только один из самых величественных художников Испании, но и своего рода национальный символ страны. История мирового искусства почётно чтит его среди своих вершин.

Субботнюю лекцию об этом испанском художнике проведёт заведующая отделом музея Ирина Тимохова.

Начало в 16:00.

Стоимость билета 100 грн.

Для людей, которые были временно вынуждены покинуть свои дома, вход бесплатный (по предварительной регистрации).

Обязательна предварительная регистрация! Количество мест ограничено! Забронировать билеты можно в приватных сообщениях.

Адрес: ул. Греческая, 16 (музейная локация #Ragtime2.0/ Вход через музейные ворота).

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