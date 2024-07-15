В Одессе прошёл яркий фестиваль французской культуры

Фестиваль французской культуры состоялся в прошедшее воскресенье в Городском саду Одессы.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что фестиваль посвящён многовековым культурным, экономическим и историческим связям между Одессой и Францией и организован при поддержке Alliance Française de Odessa.

«14 июля Французская Республика отмечает La Fête Nationale (Национальный праздник). Именно в этот день в 1789 году восставшие парижане штурмом взяли Бастилию – символ королевского деспотизма. И это явилось началом Великой французской революции. С этого дня празднования и официальные церемонии проводятся ежегодно по всей Франции», — говорится в сообщении.

Гостей встречали Дюк де Ришелье и графиня Джозефина, мимы и артисты на ходулях. Для посетителей фестиваля была подготовлена ​​тематическая фотозона «Эйфелева башня». Дети смогли поучаствовать в развлекательной анимационной программе и попробовать свои силы в викторине на знание Франции.

«Взаимодействие между культурами Франции и Одессы всегда было плодотворным. Благодаря Дюку де Ришелье Одесса получила развитие по европейскому пути. Цель фестиваля – подчеркнуть мультикультурность Одессы, передать благодарность Франции за всестороннюю поддержку Украины и нашего города. Мы стремимся к укреплению связей между городами-побратимами Франции и Одессой», — сказал на открытии фестиваля директор Департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Одесского горсовета Иван Липтуга.

С французской программой выступил духовой оркестр «Municipal Concert band» Одесского муниципального театра им. Александра Салика (дирижёр – Максимилиан Мария Джаннетти) и вокалисты.

Также на фестивале были представлены картины талантливой художницы Анастасии Кирилиной, живущей и работающей в Одессе. На выставке, посвященной Дню Независимости Франции, было представлено 14 работ художницы из двух серий, переплетённых между собой темами «Одессика» и «Французское впечатление».

Участником праздника стал и музыкальный дуэт Odesa Combo, символизирующий любовь и связь между Францией и Украиной. Это художественный результат судьбоносной встречи Мари Лафори, учительницы французского языка из Лиона, приехавшей в Одессу, чтобы работать с Альянс Франсез, и Николая, музыканта из Николаева, который построил свою жизнь и репутацию здесь, в Одессе.

На фестивале гости наслаждались настоящими французскими круассанами, а также дегустировали вина коллекции Эдуарда Городецкого, почётного консула Франции в Одессе.

Завершился фестиваль мини-спектаклем артистов Одесского муниципального театра им. О. Салика NOTRE DAME DE PARIS.

Одесса News информировала, что традиционный военный парад ко Дню взятия Бастилии, который отмечается во Франции 14 июля, в этом году объединили с эстафетой олимпийского огня перед Олимпийскими и Паралимпийскими играми, которые начнутся в Париже 26 июля.

Фото: «Одесса»

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